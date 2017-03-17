Кремль може скасувати визнання паспортів "Д/ЛНР"

У Москві заявили, що скасують визнання паспортів "Д/ЛНР", якщо "Київ повністю виконає мінські угоди".

Про це завив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, текст виступу якого опублікований на сайті МЗС Росії.

Повне виконання Києвом мінських домовленостей Лукашевеч пояснив так: "скасування каральної операції і відведення озброєнь, проведення конституційної реформи з закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів також, як і виконання пункту 8 "Комплексу заходів", що стосується повного відновлення соціально-економічних зв'язків".

Нагадаємо, Президент Володимир Путін в середині лютого підписав указ про визнання в Росії паспортів "Д/ЛНР" до політичного врегулювання ситуації в цих районах. Російські банки почали обслуговувати громадян із цими псевдодокументами. У зв’язку з цим Україна ввела санкції проти дочок російських банків.