Кремль організував і фінансував держпереворот у Чорногорії, – The Telegraph

Спроба заколоту у Чорногорії з метою перешкодити вступу країни в НАТО була організована офіцерами російської розвідки і була погоджена "на високому рівні".

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Telegraph, яке посилається на джерела в уряді Об’єднаного Королівства.

"Ми говоримо про змову з метою підриву діяльності або захоплення уряду. Важко уявити, що це обійшлося без процесу отримання відповідного схвалення", – зауважив один із співрозмовників ресурсу.

За інформацією видання, докази причетності Кремля до змови отримали британські та американські спецслужби, які брали участь в розслідуванні спроби перевороту. Зокрема, було розшифровано телефонні дзвінки, отримано доступ до електронної пошти та здобуто свідчення ініціаторів заколоту.



Неманья Рістіч і очільник МЗС РФ Сергій Лавров

Крім того, міністр оборони Чорногорії Предраг Бошковіч стверджує, зараз немає жодних сумнів у тому, що російські спецслужби разом з місцевими радикалами фінансували та організували переворот.

Також джерела газети наголошують, що у справі є свідчення підтримки змови "на високому рівні"; при цьому переворот було нібито сплановано так, щоб його єдиними організаторами можна було виставити чинних за своєю ініціативою російських офіцерів і націоналістів.

Зауважимо, що у причетності до перевороту звинувачуються росіяни Едуард Широков і Володимир Попов, яких оголошено у розшук та які, за інформацією британського ЗМІ, є офіцерами російської розвідки.

Так, очільник Міноборони заявив газеті, що офіцери російської розвідки "поза всяким сумнівом" брали участь в організації перевороту.

Підозрювані в організації перевороту Предраг Богішевіч, Неманья Рістіч, Володимир Попов і Едуард Широков

Представник британського МЗС, коментуючи публікацію, своєю чергою заявила, що спецслужбами Чорногорії встановлено, що підозрюються в підготовці змови "російські націоналісти".

"Чорногорія повинна сама провести повноцінний, відкритий юридичний процес розслідування і суд над підозрюваними у підготовці перевороту", – зауважила вона.

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Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року – в день парламентських виборів в Чорногорії – російські націоналісти хотіли ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.



Загалом з’ясовано імена 19 сербів і чорногорців, які, за версією слідства, брали участь у змові.



Керівництво Чорногорії впевнене, що за усім цим стоїть Кремль.