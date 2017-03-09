Крім скандалів, ніякої користі від нової поліції на Закарпатті немає, – Москаль

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і главу Нацполіції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної служби Ужгорода та Мукачева.

За словами губернатора, з відповідним проханням до нього звернулися 73 патрульних, які заявили у своєму листі про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, а також приниженні честі і гідності з боку начальства.

Дана ситуація негативно впливає на роботу і підриває авторитет патрульної поліції,

– йдеться у зверненні, опублікованому на сайті глави області.

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У зв'язку з цим патрульні висловили недовіру своєму керівництву і закликали прислати комісію "для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків".

Я неодноразово наголошував, що крім скандалів ніякої користі від нової патрульної поліції (НПП) на Закарпатті немає. Через невдале керівництво, патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП і злочинів за час її роботи не те, що зменшилася, а набагато зросла,

– зазначив Москаль.