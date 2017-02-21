Лавров згадав цікавий факт про Чуркіна

Колишній постійний представник Росії в ООН приховував злочини сербів під час військового конфлікту на Балканах на початку 90-х років XX століття.

Про це повідомив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, передає прес-служба МЗС Росії.

Зокрема, він зауважив, що упродовж життя вони йшли разом.

"Навесні 1990-го одночасно нас було призначено заступниками міністра, я займався ООН, а він – Балканами, ставши одночасно Спеціальним представником Президента Росії з врегулювання криз на території колишньої Югославії. На цій посаді майже весь лютий 1994 року він провів у охопленій конфліктом Боснії та Герцеговині", – стверджує він.

За словами голови російського зовнішньоекономічного відомства, саме тоді він виступив на захист сербів, які влаштували вибух на ринку "Маркале", і весь цивілізований світ їх у тому звинувачував.

Крім того, у Сараєво "під прицілом снайперів" Чуркін і зустрів свій 42-й день народження.

Також Лавров 21 лютого 1994 року присвятив колишньому рупору позиції Кремля пропагандистський вірш, де є такі рядки "Крізь буран, снігопади, замети, під прицілами натівських дул і під поглядом Акаші (Ясуші Акаші - японський дипломат, заступник і спецпредставник Генерального секретаря ООН на Балканах у 1990-х роках, – "24) розкосим дипломат свою лінію гнув".

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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.



Крім того, у МЗС Росії зробили заяву, Україна заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН щодо Чуркіна.