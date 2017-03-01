Легалізувати все: безболісне узаконення вживаних іномарок

Українці зацікавлені купувати в Європі дешеві вживані авто. Але проблема – розмитнення такого транспорту в Україні виллється у таку ж копійку, як і сама покупка. Влада при цьому наголошує, що таким чином захищає вітчизняне виробництво – якого, по факту, кілька років немає. У тонкощах легалізації європейських іномарок та загрозах, пов'язаних з нею, розбиралися журналісти сайту "24".

У січні власники вживаних авто з Європи влаштували акцію для привернення уваги до проблеми — вимагали від влади прийняти закон про врегулювання транзиту і тимчасового ввезення автомобілів з-за кордону.

За діючим українським законодавством, аби офіційно зареєструвати привезене з Європи авто, потрібно, щоб воно відповідало еко-стандарту — не нижче Євро 5, а також заплатити митні платежі: мито, ПДВ, акциз. (Мито, щоправда, дещо знизили, але про це далі).

Машина без української реєстрації може пересуватися по країні не більше 10 діб. Інакше доведеться заплатити штраф:

прострочення на 1 добу – попередження або штраф 170 гривень;

прострочення від 2 до 10 діб – штраф 3 400 гривень;

прострочення понад 10 днів – штраф 8 500 гривень.

Закордонних автівок, за даними Державної фіскальної служби, в Україні загалом біля 100 тисяч. Та неофіційні дані у 10 разів більші – тобто понад мільйон машин.

Черги на західному кордоні – "вина" власників автомобілей без української реєстрації

Захистити. Кого?

Схеми ввезення старих іномарок існували від початку незалежності України, розповів у коментарі сайту "24" автоексперт Віталій Максимов. У 1994 році президент Леонід Кучма першим заборонив ввезення автівок віком понад 10 років. Доти спокійно їхали в Україну машини будь-якого віку і стану. Це стало певним "ударом", але зроблено це було на захист українського виробника, який тоді ще існував.

Зараз у нас в Україні драконівські закони, що захищають вітчизняного автовиробника. Але, якщо відверто, – його де-факто не існує вже більше 2 років. Продажів немає. Особливо після 2014 року, з початку війни. Ми зараз стикаємось із тим, що захищаємо те, чого немає,

– наголосив Максимов.

До цього, пояснив він, з моменту зняття з виробництва "Таврії", яка була дійсно українським автомобілем, зі стопроцентною локалізацією виробництва в Україні, український автопром теж був доволі дивним явищем: це були спершу корейські, потім американські та китайські авто, яким тут, умовно, прикручують колеса і фарбують. Локалізація досягає близько 30%.

Питання – у ціні

Таким чином, "захист" вітчизняного автопрому полягає у величезних митах, акцизі на кожен кубічний сантиметр двигуна ввезеної іномарки. І виходить, що ми насправді захищаємо не вітчизняного виробника, а дилерів, що завозять нові автівки. Тому що зараз вживане авто з Європи коштує майже як нове. Наприклад, за словами Максимова, пристойне Ауді з розмитненням становить ціну нових Сітроена чи Тойоти.

Ціни у Європі на вживані авто на 30 чи й 50% нижчі, тому наші люди хочуть їх звідти везти. Особливо це стосується тих, хто хоче привезти авто за 2-3 тисячі доларів. В Україні таких цін немає – або це просто якісь "корчі" радянського виробництва чи латані-перелатані, що складають проблему і небезпеку для українського дорожнього руху,

– пояснив експерт.

І зараз іде полеміка, що авто на литовських, польських чи інших номерах – катастрофа і проблема, бо власники не вкладають в них гроші, не проходять ТО, не ремонтують їх, створюючи таким чином небезпеку. Це частково правда – але не стовідсоткова. Ці люди дійсно – недорого завозять ті машини сюди і згодом можуть навіть просто віддати їх на запчастини.

Але якби ці машини можна було офіційно оформити, розмитнити, заплативши якісь умовні 500-600 доларів, як у Грузії, то тоді вже машина набула б статусу власності. І вже таке авто українець би ремонтував, проводив ТО тощо. До того ж, привезена з Європи 10 і навіть 15-річна машина у значно кращому стані, ніж та, яка 10 років їздила нашими дорогами,

– уточнив Максимов.

Відповідь — у законі?

Схема ввезення потриманих авто з Європи, яка зараз є – це виключно "дірка" у законі, вважають автоексперти. Вона була зручна для всіх: митників, ДАІшників, чиновників – усі вони постійно "доїли" простих людей.

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Максимов вважає логічним простий вихід: узаконити ввезені автівки. Або заборонити. Хоча це малоймовірно – вони ж і дороги можуть заблокувати. Тому потрібно обнулити ситуацію: до якоїсь дати ввезені авто обкласти певним податком, прив'язаним до об'єму двигуна, наприклад, і поставити машину на облік офіційно. Далі – поставити вже інші умови і обмеження, якісь конкретні правила.

Нині на розгляді у Верховній Раді є законопроект 5567, який і має на меті змінити правила ввезення автівок і врегулювати їх.

Ми пропонуємо внести зміни в закон: дати можливість громадянам України тимчасово, на період до року, ввозити автомобіль з іноземною реєстрацією на платній основі. До бюджету сплачуватиметься певна сума грошей, в залежності від марки автомобіля, від обсягу двигуна, від суми податкових платежів в разі, якби автомобіль хотіли розмитнити повністю. Це означає, що буде певний відсоток від загальної суми цих платежів. У середньому виходить від 150 до 300 євро і більше на рік, в залежності від автомобіля,

— пояснив народний депутат, автор законопроекту Юрій Деревянко.

Це може бути початком наведення ладу. Але закон можуть не прийняти, вважають експерти.

Автобізнес новий і не дуже

Не приймуть – бо проти такого врегулювання питання дуже сильно виступають продавці нових авто. Мовляв, це ще зменшить ринок продажу нових машин. І, відповідно, поставить під загрозу діяльність і автосалонів, і їхніх працівників.

Втім, вихід є, впевнений Максимов. Ці сервіси та салони могли би швидко переорієнтуватися на вживані автівки.

Так, країна втратить якісь надходження від цих автосалонів, але разом з тим – вона може отримати поштовх для тих, хто продає запчастини, і хто ремонтує автівки. А це – величезний ринок. Тому що значно більше українців зможуть дозволити собі автівку. Адже різниця між 7 тисячами доларів та 3,5 – для середнього українця значна,

– пояснив експерт.

Щоправда, є й інший бік медалі: якщо це станеться, то Київ, наприклад, змушений буде пересісти на метро. Бо у світлі останнього мосту, який "втомився" – просто стоятиме у заторах. Але це вже, як то кажуть, інша історія.

Мито на захисті

Одним із кроків назустріч вирішення питання вживаних європейських авто стало зменшення ввізного мита для них, вважають експерти.

Перед введенням цієї норми також виникало чимало побоювань, що після цього Україну наводнять старі європейські машини. Та цього не сталось. За підрахунками "Укравтопрому" у 2016 році ввезли в Україну 30 713 автівок з Європи, що на 1% менше, ніж в 2015 р. За легковикам все ж зростання – майже 17,5 тисячі штук, але це – третина від прогнозованого. А за підсумками січня 2017-го б/у іномарки таки завоювали 35% ринку продажів – 3540 одиниці, або на 58% більше, ніж в січні 2016.

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