Лідер Республіки Сербської анонсував референдум про відділення від Боснії

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік оголосив про намір провести наступного року референдум щодо відділення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Додік заявив, що референдум може відбутися у першій половині 2017 року, і пообіцяв озвучити деталі згодом, пише Blic.

Політик нагадав, що у вересні в Республіці Сербській вже відбувся один референдум.

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Це був спокійний, безтурботний день, в який народ вийшов, щоб висловити своє право, щоб забезпечити свою свободу. І ми знаємо, що без свободи не буде миру в регіоні,

– сказав Додік.

Він заявив, що референдум – це беззаперечне право сербів, і пообіцяв підготувати зміни до закону, щоб організація референдуму була ще простішою.