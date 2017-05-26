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Луценко повідомив, ще скільки витримає на посаді генпрокурора

00:57, сьогодні 206 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / Getty Images

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає свою роботу на цій посаді успішною, щоправда хоче найближчим часом піти.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

За його словами, він бачить себе лише генпрокурором, а не прем’єр-міністром, однак хоче "бути ефективним і результативним генеральним прокурором".

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Також очільник ГПУ зізнався, що відчуває величезну відповідальність від першого дня роботи на цій посаді, адже "все життя боровся за справедливість".

Крім того, генпрокурор пообіцяв відійти вбік і відкрити шлях молодим фахівцям, коли відчує свою місію виконаною.

"Я не збираюся тут затримуватися. Але я ще не все зробив", – зауважив чиновник.

До слова, Луценко планує піти з посади через півроку, а максимум, на який може затриматися – це до квітня 2018 року, оскільки "більше не витримає".

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"Ким я буду потім, я навіть не думаю. Мені нема коли думати про дурниці", – додав очільник Генпрокуратури.

На його думку, робота, яку здійснює його команда є успішною, щоправда були провали – це, зокрема, невдача зі справою Іванющенка.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко ГПУ
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