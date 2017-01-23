Луценко розповів, коли Росія почала вводити свої війська в Україну

Допитані у справі екс-президента України Віктора Януковича депутати Держдуми Росії повідомили, що ще в грудні 2013 року обговорювалося введення військ РФ на територію України.

Про це в інтерв'ю "1+1" розповів генпрокурор Юрій Луценко.

Ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще у грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва,

– розповів Луценко.

Глава ГПУ додав, що під час візиту помічника президента Росії Владислава Суркова до Києва у грудні 2013 року вже мовилося про ймовірне військове вторгнення. Луценко переконаний, що саме український суд повинен поставити крапку в цій справі.

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Ми плануємо не зволікати зі строками досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити та експертизи, після цього справу буде передано на розгляд суду,

– сказав він.

До слова, раніше Юрій Луценко повідомив, що суд у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича розпочнеться в лютому 2017 року.