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Львівський водій тричі за одну ніч попався п’яним за кермом

15:28, сьогодні 643 Читать новость на русском
Затримання водія напідпитку за кермом
Затримання водія напідпитку за кермом / Поліція Львова

У Львові водій автомобіля за одну ніч отримав від патрульних поліцейських чотири протоколи за керування у стані алкогольного сп‘яніння та передачу керма нетверезому колезі. Ще один його друг отримав два протоколи.

Як повідомили у Патрульній поліції Львова, спершу патрульні помітили автомобіль у якого не працювала підсвітка номерного знаку. Інспектори зупинили автомобіль та з’ясували, що водій перебуває за кермом з ознаками стану алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія. Його доставили у відділ поліції, де на нього склали протокол за керування автомобілем напідпитку та постанову за відсутність посвідчення водія.

В цей час пасажири, серед яких і власник транспортного засобу, залишились в автомобілі. Власник автомобіля сів за кермо і поїхав. Він перебував теж у стані алкогольного сп‘яніння. Патрульні зупинили його, однак перевірку на стан сп‘яніння він відмовився проходити. На чоловіка склали два протоколи за керування у нетверезому стані та передачу керма нетверезому водієві. Автомобіль порушника не евакуйовували оскільки він не перешкоджав руху і водій пообіцяв не сідати більше за кермо,
– йдеться в повідомленні поліцейських.

За певний час патрульні зупинили цей же автомобіль з водієм на підпитку на сусідній вулиці. І знову склали протокол на водія.

"На місце викликали евакуатор, однак до його приїзду порушник-рецидивіст викликав тверезого водія. Інспектори почули, що чоловіки просять водія доставити їх на вулицю Городоцьку, хоча живуть вони далеко за Львовом. Патрульні орієнтували інші екіпажі. Згодом автомобіль знову зупинили на вулиці Городоцькій та ще раз склали протокол за нетверезу їзду на власника автомобіля. Тож, загалом власник автомобіля отримав 4 протоколи за керування у стані алкогольного сп‘яніння та передачу керма нетверезому колезі. А його колега отримав один протокол", – підсумували у поліції.

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Теги: Україна Поліція Львів алкоголь
Джерело: 24 Канал
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