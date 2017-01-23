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Мадонна пояснила свою лайку в адресу Трампа

03:56, сьогодні 61 Читать новость на русском
Мадонна пояснила свій виступ
Мадонна пояснила свій виступ / 24 Канал

Співачка Мадонна заявила, що ряд ЗМІ спотворили її промову, присвячену інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я б хотіла прояснити кілька дуже важливих речей. Я не жорстока людина, я не виступаю за насильство і важливо, щоб люди почули і зрозуміли мій виступ у всій його повноті, а не одну фразу, грубо вирвану з контексту", – йдеться у повідомленні.

За словами співачки, її слова служили метафорою, а сама вона запропонувала два погляди на поточні події – "повний надії" і "повний люті і образ". Мадонна підкреслила, що вважає любов єдино вірним шляхом для того, щоб змінити стан речей на краще, проте визнала, що сама відчувала лють під час виступу.

Yesterday's Rally. was an amazing and beautiful experience. I came and performed Express Yourself and thats exactly what i did. However I want to clarify some very important things. I am not a violent person, I do not promote violence and it's important people hear and understand my speech in it's entirety rather than one phrase taken wildly out of context. My speech began with " I want to start a revolution of love." I then go on to take this opportunity to encourage women and all marginalized people to not fall into despair but rather to come together and use it as a starting point for unity and to create positive change in the world. I spoke in metaphor and I shared two ways of looking at things — one was to be hopeful, and one was to feel anger and outrage, which I have personally felt. However, I know that acting out of anger doesn’t solve anything. And the only way to change things for the better is to do it with love. It was truly an honor to be part of an audience chanting “we choose love”. ???????????????????? #revoltutionoflove#revolutionoflove*******************************************************

Світлину опубліковано користувачем Madonna (@madonna)

Нагадаємо, співачка Мадонна виголосила промову на масовій акції протесту – "Марш жінок у Вашингтоні", – на якій зібралося до півмільйона осіб. Під час промови співачка двічі облаяла Трампа. Виступ транслювали телеканали C-SPAN, CNN і MSNBC. Після слів Мадонни вони припинили трансляцію.

Теги: Мадонна США Дональд Трамп Політика протести
Джерело: 24 Канал
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