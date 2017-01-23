Мадонна пояснила свою лайку в адресу Трампа

Співачка Мадонна заявила, що ряд ЗМІ спотворили її промову, присвячену інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я б хотіла прояснити кілька дуже важливих речей. Я не жорстока людина, я не виступаю за насильство і важливо, щоб люди почули і зрозуміли мій виступ у всій його повноті, а не одну фразу, грубо вирвану з контексту", – йдеться у повідомленні.

За словами співачки, її слова служили метафорою, а сама вона запропонувала два погляди на поточні події – "повний надії" і "повний люті і образ". Мадонна підкреслила, що вважає любов єдино вірним шляхом для того, щоб змінити стан речей на краще, проте визнала, що сама відчувала лють під час виступу.

Нагадаємо, співачка Мадонна виголосила промову на масовій акції протесту – "Марш жінок у Вашингтоні", – на якій зібралося до півмільйона осіб. Під час промови співачка двічі облаяла Трампа. Виступ транслювали телеканали C-SPAN, CNN і MSNBC. Після слів Мадонни вони припинили трансляцію.