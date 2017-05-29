Макрон "попустив" Трампа на саміті НАТО: з'явилось курйозне відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На саміті НАТО, що 25-26 травня відбувався у Брюсселі, новообраний президент США Еманюель Макрон вперше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
На відео видно, коли більшість лідерів країн НАТО уже зібрались, на зустріч їм вийшов президент Франції Еманюель Макрон.
Спершу він йшов прямо назустріч Дональду Трампу, проте майже підходячи, Макрон різко змінив "траекторію" і спершу пішов вітатись з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Дивіться також: Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
Потім французький президент привітався з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом і з прем'єр-міністром Швеції Шарлем Мішелем і тільки після цього повернувся в сторону Трампа.
Коли президент США захотів потягнути Макрона у своєму фірмовому рукостисканні, той не піддався і лише дружно поплескав його по передпліччі.
Напередодні в мережі з'явилось відео, як Дональд Трамп нахабно поштовхався з прем'єр-міністром Чорногорії.