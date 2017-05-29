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Макрон "попустив" Трампа на саміті НАТО: з'явилось курйозне відео

10:24, сьогодні 22
Перша зустріч Дональда Трампа з Еманюелем Макроном
Перша зустріч Дональда Трампа з Еманюелем Макроном / Getty images

На саміті НАТО, що 25-26 травня відбувався у Брюсселі, новообраний президент США Еманюель Макрон вперше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

На відео видно, коли більшість лідерів країн НАТО уже зібрались, на зустріч їм вийшов президент Франції Еманюель Макрон.

Спершу він йшов прямо назустріч Дональду Трампу, проте майже підходячи, Макрон різко змінив "траекторію" і спершу пішов вітатись з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Потім французький президент привітався з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом і з прем'єр-міністром Швеції Шарлем Мішелем і тільки після цього повернувся в сторону Трампа.

Коли президент США захотів потягнути Макрона у своєму фірмовому рукостисканні, той не піддався і лише дружно поплескав його по передпліччі.

Напередодні в мережі з'явилось відео, як Дональд Трамп нахабно поштовхався з прем'єр-міністром Чорногорії.

Теги: Політика Курйози НАТО Еммануель Макрон Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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