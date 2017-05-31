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Тактика тиску і заохочення Макрона щодо Путіна заслуговує на похвалу, – The Guardian

15:43, сьогодні 852 Читать новость на русском
Макрон у Версалі застосував правильну тактику щодо Путіна
Макрон у Версалі застосував правильну тактику щодо Путіна / Getty images

Перша зустріч Володимира Путіна та Еммануеля Макрона у Версалі стала для президента Франції черговим випробовуванням на міжнародній арені.

Під час спільної конференції у паризькому палаці лідер Франції натиснув на главу РФ, але не відштовхнув його, пише The Guardian.

Із Дональдом Трампом у Макрона було напружене рукостискання, Путіна ж він поплескав по спині, але водночас продемонстрував, що він не стане слабким суперником,
– коментує автор публікації.

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Макрон під час зустрічі заговорив питання про права геїв в Чечні, висловив готовність співпрацювати в боротьбі з "ІД", але категорично засудив застосування хімічної зброї. Він також відкрито назвав Russia Today і Sputnik "агентами пропаганди", йдеться в статті.

Правильне поєднання натиску і заохочення щодо російського царя заслуговує на похвалу, вважає британське видання.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі Франція може посилити санкції проти Росії. Еммануель Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".

Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон Франція
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