Марш пам'яті Бориса Нємцова у Москві: пряма трансляція

У Москві відбувається марш пам'яті відомого російського опозиційцного політика Бориса Нємцова.

Загалом очікується, що у заході візьмуть участь до 30 тисяч осіб.

Мета маршу – вшанувати пам'ять Нємцова у зв'язку з 2-ою річницею його вбивства, "висловити солідарність і підтримку ідеям, демократичним цінностям і цілям діяльності" політика. Зокрема, засудити політичні репресії та порушення прав людини в Росії.

За словами відомого адвоката Марка Фейгіна, на марші буде окрема колона людей, які виступають проти репресій щодо громадян України, передає УНІАН.

Ми збираємося пройти в Марші його пам'яті колоною друзів, які виступають проти репресій у Криму та за звільнення українських політв'язнів. Це не окремий захід або група людей, ми разом із усіма учасниками Маршу віддаємо данину пам'яті Борису Юхимовичу. Впевнені, що якби Борис Нємцов був живий, він не лише підтримав би нас, але й приєднався до наших вимог. Його вбили ще й тому, що він публічно виступав проти війни з Україною та на підтримку переслідуваних українців. Найкращою пам'яттю про Бориса буде продовження цієї боротьби та її результат,

– наголосив він.

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