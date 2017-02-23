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Масова бійка через російську мову сталась у Львові: з'явилось відео

14:21, сьогодні 159
Бійка між націоналістами і білоруськими туристами у Львові
Бійка між націоналістами і білоруськими туристами у Львові / uapress.info

Біля готелю у Львові українці побились з білоруськими туристами. Свідки кажуть, що бійка сталась через те, що білоруси спілкувались російською мовою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львова.

Інцидент стався 23 лютого близько першої ночі під будівлею готелю "Львів", що на проспекті Чорновола.

Зі слів свідків події, у готелі "Львів" проживали туристи з Білорусії, які на підпитку йшли з центру в готель і спілкувались російською. Через це, мовляв, на них і накинулись українці, які назвались націоналістами. Свідки стверджують, що біля готелю стояв автобус, який приїхав з Києва з учасниками Маршу Гідності.

У поліції зазначили, конфлікт стався між мешканцями Львівщини та туристами з Білорусії. Правоохоронці встановили учасників бійки.

"Відносно одного з учасників бійки, 31-річного львів’янина, котрий поводився агресивно та нецензурно висловлювався до працівників поліції, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство", – йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

За допомогою до медиків звернулися троє громадян Білорусії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". Винним "світить" штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Читайте також: У поліції оприлюднили деталі результату перестрілки під судом у Кропивницькому

Теги: Україна Білорусь Сутички Львів
Джерело: 24 Канал
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