Масове самогубство китів сталось в Тихому океані

В Новій Зеландії на берег бухти Голден-Бей новозеландського Південного острова викинулися понад 400 китів.
Як пише ВВС з посиланням на природоохоронний департамент країни, коли на берег приїхали волонтери, то 70% тварин вже були мертвими. Всього на березі знайшли 419 китів.
Волонтери разом з природоохоронцями та місцевими намагються врятуати тих ссавців, які вижили. Вони відправляють їх у відкрите море, але шанси на виживання невеликі.
"Дивлячись на кількість загиблих тварин, ми маємо розуміти, що решта перебуває у критичному стані", — сказав регіональний керівник департаменту охорони природи Ендрю Ламасон.
Це один із наймасовіших випадків самогубства ссавців, які досі реєстрували в країні.
Читайте також: У Львові згорів притулок для собак: 300 тварин не мають що їсти