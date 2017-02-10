Масове самогубство китів сталось в Тихому океані

В Новій Зеландії на берег бухти Голден-Бей новозеландського Південного острова викинулися понад 400 китів.

Як пише ВВС з посиланням на природоохоронний департамент країни, коли на берег приїхали волонтери, то 70% тварин вже були мертвими. Всього на березі знайшли 419 китів.

Волонтери разом з природоохоронцями та місцевими намагються врятуати тих ссавців, які вижили. Вони відправляють їх у відкрите море, але шанси на виживання невеликі.

Volunteers in #farewellspit in #NewZealand try to save 100 whales after 300 die following beaching. Did they make navigational error? @peta pic.twitter.com/5n6RWEgn72 — Shankar Raj (@shanksnews) 10 лютого 2017 р.

"Дивлячись на кількість загиблих тварин, ми маємо розуміти, що решта перебуває у критичному стані", — сказав регіональний керівник департаменту охорони природи Ендрю Ламасон.

Це один із наймасовіших випадків самогубства ссавців, які досі реєстрували в країні.

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