Майкл Щур оприлюднив обурливий факт щодо Євробачення-2017

Людина, що відповідала за організацію Євробачення-2017, яке відбулося у Києві, замість того, що вирішувати проблеми, яких набралося достатньо, вдалася до алогічного кроку.

Відповідна інформація з’явилася на Facebook сторінці Майкла Щура.

Так, за словами журналіста, є майже триста незакритих угод щодо Євробачення, є пікет під кабміном, на який прийшли люди, бо їм не заплатили 20% грошей за роботу під час пісенного конкурсу, є розслідування з боку Державної аудиторської служби та Генпрокуратури.

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Крім того, як стверджує він, є людина, яка відповідала за організацію Євробачення.

"Сьогодні в обід ця людина отримує питання: "Що вам треба, щоб завершити всі незакриті проблеми?» І що робить ця людина? Ні, не пише про те, що йому треба. Пише заяву на звільнення", – дивується Майкл Щур і публікує відповідний документ.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 пройшов у Києві 13 травня. Переможцем конкурсу став учасник від Португалії – Сальвадор Собрал з піснею "Amar Pelos Doi".



До слова, протягом його проведення розгорілося декілька фінансових скандалів – щодо ціни червоної доріжки та гонорарів українських виконавців.



Крім того, відомий український співак Monatik, який своїм виступом відкривав Євробачення, стверджує. що виступав безкоштовно.