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Ми тепер готові в бій, – Усик привітав "мужиків" з Днем радянської армії

10:36, сьогодні 1022 Читать новость на русском
Назріває новий скандал з Олександром Усиком
Назріває новий скандал з Олександром Усиком / kvedomosti.com

Всесвітньо відомий український боксер Олександр Усик знову здивував привітанням. Сьогодні, 23 лютого він привітав чоловіків зі святом "мужиків".

Як відомо, у цей день в радянському союзі відзначали день радянської армії. Нині деякі країни пострадянського простору 23 лютого святкують День захисника вітчизни.

Кто будет оставлять , тухлые коменты, тот колбаса. ???

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on

В Україні День захисника України відзначають 14 жовтня.

Підписники боксера неоднозначно відреагували на привітання. Дехто вітав чемпіона, а інші розкритикували ідею "відзначати свято загарбника»"

До слова, раніше Усик вже відзначився скандальним привітанням – він привітав з Днем перемоги, додавши до повідомлення фото з георгіївською стрічкою. Через шквал критики він прибрав цей пост.

Теги: Україна Бокс Скандал Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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