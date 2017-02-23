Ми тепер готові в бій, – Усик привітав "мужиків" з Днем радянської армії

Всесвітньо відомий український боксер Олександр Усик знову здивував привітанням. Сьогодні, 23 лютого він привітав чоловіків зі святом "мужиків".

Як відомо, у цей день в радянському союзі відзначали день радянської армії. Нині деякі країни пострадянського простору 23 лютого святкують День захисника вітчизни.

Кто будет оставлять , тухлые коменты, тот колбаса. ??? A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Feb 22, 2017 at 10:19pm PST

В Україні День захисника України відзначають 14 жовтня.

Підписники боксера неоднозначно відреагували на привітання. Дехто вітав чемпіона, а інші розкритикували ідею "відзначати свято загарбника»"

До слова, раніше Усик вже відзначився скандальним привітанням – він привітав з Днем перемоги, додавши до повідомлення фото з георгіївською стрічкою. Через шквал критики він прибрав цей пост.