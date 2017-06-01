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Міхаель Шумахер – легендарний пілот "Формули-1"

Історії успіху про таких, як ти 15:04, сьогодні 227 Читать новость на русском

Ім'я цього легендарного автогонщика вже давно стало синонімом швидкості. Його титули, рекорди та нагороди можна перелічувати годинами. Його фірмовий стиль водіння намагаються копіювати тисячі послідовників, а досягнення викликають щире захоплення мільйонів.

Семикратний чемпіон світу, володар численних рекордів, найуспішніший пілот в історії автоспорту Міхаель Шумахер у 2002 році став першим пілотом Формули-1, який у кожній гонці сезону займав призові місця.

Кар’єру гонщика Міхаель розпочав ще будучи дитиною. Уперше за кермо він сів у чотири роки – батько змайстрував йому невеликий карт з газонокосарки. На ньому маленький Міхаель і проїхав свої перші метри. Хлопчик був на сьомому небі від щастя! Згодом батько організував власний картинговий центр.

У п’ять років Міхаель завоював свій перший кубок. На той момент у нього вже був справжній карт – щоправда, значно гірший за ті, на яких виступали інші діти. Крім того, майбутній чемпіон був наймолодшим учасником змагань. Та це не завадило йому обійти старших та досвідченіших суперників. А вже в шість років він став чемпіоном картинг-клубу. На офіційних змаганнях почав виступати з чотирнадцяти, отримавши ліцензію гонщика.

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Захоплення всього життя Шумахера не залишило часу для навчання в школі або коледжі. На вимогу батьків Міхаель таки здобув освіту, проте вона пройшла через його свідомість "транзитом". Та й часу, щоб сидіти над підручниками, у хлопця не було.

Юний Шумахер з головою поринув у світ перегонів. Ще з юних літ чітко проявилися його цілеспрямованість і зосередженість. Була лише одна проблема – гроші. Сім'я Міхаеля жила бідно, батько не міг купити йому хороший карт, придатний для серйозних перегонів.

Втілити мрію допоміг давній друг сім'ї Юрген Ділк – він оплатив покупку нового карта. Щоправда, за однієї умови – всі отримані трофеї віддаватимуть йому. Ділк став першим менеджером і спонсором Шумі, супроводжував його в усіх змаганнях і давав ще недосвідченому юнакові мудрі поради.

Шумахера прозвали "Червоним бароном" – німецькі ЗМІ порівнювали його з льотчиком-асом Першої світової, бароном Манфредом фон Ріхтгофеном, який знищував ворогів, розсікаючи по небу на червоному аероплані.

Феєрична кар'єра Міхаеля - ідеальне підтвердження того, як правильно реалізований талант підносить його власника на вершину успіху. Гучні перемоги і ризиковий стиль водіння Шумахера привернули увагу рідної Німеччини до автомобільних перегонів, а "Формула-1" завдяки Міхаелю перетворилася з престижного змагання на захопливе шоу.

Мільйони фанатів з нетерпінням чекали, що цього разу витворить їхній відчайдушний кумир, "Червоний барон" або просто "Шумі".

Безглузда травма, яку Шумахер отримав, катаючись на лижах в Альпах, вибила його з колії. Та він і досі залишається всенародним улюбленцем, уособленням людської честі й гідності, символом перемог – і, до того ж, єдиним на планеті семиразовим чемпіоном світу.

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Теги: Історії успіху про таких, як ти Формула-1
Джерело: 24 Канал
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