Міхаель Шумахер – легендарний пілот "Формули-1"

Ім'я цього легендарного автогонщика вже давно стало синонімом швидкості. Його титули, рекорди та нагороди можна перелічувати годинами. Його фірмовий стиль водіння намагаються копіювати тисячі послідовників, а досягнення викликають щире захоплення мільйонів.

Семикратний чемпіон світу, володар численних рекордів, найуспішніший пілот в історії автоспорту Міхаель Шумахер у 2002 році став першим пілотом Формули-1, який у кожній гонці сезону займав призові місця.

Кар’єру гонщика Міхаель розпочав ще будучи дитиною. Уперше за кермо він сів у чотири роки – батько змайстрував йому невеликий карт з газонокосарки. На ньому маленький Міхаель і проїхав свої перші метри. Хлопчик був на сьомому небі від щастя! Згодом батько організував власний картинговий центр.

У п’ять років Міхаель завоював свій перший кубок. На той момент у нього вже був справжній карт – щоправда, значно гірший за ті, на яких виступали інші діти. Крім того, майбутній чемпіон був наймолодшим учасником змагань. Та це не завадило йому обійти старших та досвідченіших суперників. А вже в шість років він став чемпіоном картинг-клубу. На офіційних змаганнях почав виступати з чотирнадцяти, отримавши ліцензію гонщика.

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Захоплення всього життя Шумахера не залишило часу для навчання в школі або коледжі. На вимогу батьків Міхаель таки здобув освіту, проте вона пройшла через його свідомість "транзитом". Та й часу, щоб сидіти над підручниками, у хлопця не було.

Юний Шумахер з головою поринув у світ перегонів. Ще з юних літ чітко проявилися його цілеспрямованість і зосередженість. Була лише одна проблема – гроші. Сім'я Міхаеля жила бідно, батько не міг купити йому хороший карт, придатний для серйозних перегонів.

Втілити мрію допоміг давній друг сім'ї Юрген Ділк – він оплатив покупку нового карта. Щоправда, за однієї умови – всі отримані трофеї віддаватимуть йому. Ділк став першим менеджером і спонсором Шумі, супроводжував його в усіх змаганнях і давав ще недосвідченому юнакові мудрі поради.

Шумахера прозвали "Червоним бароном" – німецькі ЗМІ порівнювали його з льотчиком-асом Першої світової, бароном Манфредом фон Ріхтгофеном, який знищував ворогів, розсікаючи по небу на червоному аероплані.

Феєрична кар'єра Міхаеля - ідеальне підтвердження того, як правильно реалізований талант підносить його власника на вершину успіху. Гучні перемоги і ризиковий стиль водіння Шумахера привернули увагу рідної Німеччини до автомобільних перегонів, а "Формула-1" завдяки Міхаелю перетворилася з престижного змагання на захопливе шоу.

Мільйони фанатів з нетерпінням чекали, що цього разу витворить їхній відчайдушний кумир, "Червоний барон" або просто "Шумі".

Безглузда травма, яку Шумахер отримав, катаючись на лижах в Альпах, вибила його з колії. Та він і досі залишається всенародним улюбленцем, уособленням людської честі й гідності, символом перемог – і, до того ж, єдиним на планеті семиразовим чемпіоном світу.

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