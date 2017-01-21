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Миколаївський мажор, з яким не змогли справитися поліцейські влітку, знову погрожував копам

23:38, 20 січня 11769 Читать новость на русском
Миколаївський мажор
Миколаївський мажор / 24 Канал

Поліція Миколаєва опублікувала відео, на якому патрульним доводиться застосовувати фізичну силу, аби вгамувати дебошира. Це один з тих мажорів, який влітку влаштував словесну перепалку з поліцейськими та погрожував перехожим.

Як повідомили у Патрульній поліції Миколаєва, правоохоронці отримали повідомлення, що в одному з будинків чоловік б'є дружину.

"В під'їзді домоволодіння інспекторів зустріла жінка з дитиною на руках. Вона розповіла, що чоловік, знаходячись в стані сильного алкогольного сп'яніння, побив її та разом з дитиною вигнав з дому. Зі слів заявниці власницею помешкання є вона, а чоловік навіть в ньому не прописаний. Побачивши охоронців порядку, чоловік одразу почав висловлюватись нецензурною лайкою та поводити себе неадекватно", – йдеться в повідомлені поліції.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Для припинення правопорушення патрульні одягли на нього кайданки. Під час складання матеріалів підозрюваний в нанесенні тілесних ушкоджень постійно провокував інспекторів, погрожував їм фізичною розправою та звільненням. В подальшому патрульні доставили його до відділу поліції.

За даними видання Преступности.Нет дебоширом є Артур Слободянник. Він один з миколаївських мажорів, який влаштував безпорядки на одній з вулиць міста влітку, а поліцейські ніяк не могли цьому завадити. У поліції на таку бездіяльність патрульних відреагували доволі жорстко.

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Теги: Україна Поліція Миколаїв алкоголь
Джерело: 24 Канал
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