Між Україною і Польщею назріває новий скандал через спробу Варшави маніпулювати історією

Українське МЗС вже вручило ноту протесту польському послу Яну Пєкло. На килим дипломата викликали через наміри влади Польщі розмістити на сторінках нового паспорта зображення так званого "Цвинтаря орлят".

Він знаходиться на території Личаківського кладовища у Львові. І там поховані учасники боїв проти ЗУНР у 1918–1920 роках.

У нашому МЗС наголосили, що такі недружні дії негативно вплинуть на двосторонні відносини. Крім меморіалу орлят, польська влада роздумує над тим, щоб розмістити на нових паспортах і зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі.

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Литва ще минулого тижня викликала польського посла і висловила свій протест таким намірам.