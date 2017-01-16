Могеріні м'яко відповіла Трампу на його прогноз щодо розвалу ЄС

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні відреагувала на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про ймовірний розпад Європейського Союзу.

Могеріні наполягає, що попри тимчасову кризу Європейський союз зможе зберегти єдність і продовжить своє існування.

"Я думаю, що ЄС згуртується, і ми будемо разом. Я в цьому впевнена на 100%", – так на прохання журналістів головний дипломат ЄС прокоментувала заяви обраного президента США Дональда Трампа під час прес-конференції у Брюсселі.

Водночас Могеріні запевнила, що з повагою ставиться до думки новообраного президента США, пише "Інтерфакс-Україна".

Я з повагою ставлюся до думки обраного президента, але вважаю, що ЄС буде в порядку,

– наголосила вона.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Євросоюз чекає розпад.

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