МЗС України викликало посла Ізраїлю "на килим", – ЗМІ

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю у зв'язку зі скандалом навколо резолюції Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в МЗС.

"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра в Ізраїль", – зазначив співрозмовник видання.

Згідно з інформацією, в ході зустрічі українська сторона виступила з закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман скасував запланований візит до Ізраїлю та переніс його на невизначений термін. За інформацією ЗМІ, скасування візиту пов'язане з ситуацією навколо голосування в РБ ООН за резолюцію, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.



Також влада Ізраїлю тимчасово заборонила в'їзд в Україну своїм міністрам.