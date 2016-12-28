На Донбас поїхала різдвяна допомога від Папи Римського на 6 мільйонів євро

На східну Україну доставлять допомогу від Папи Римського.

Гроші на неї з ініціативи Папи Франциска ще у квітні почали збирати католики з усієї Європи. Прихожанам вдалося отримати пожертв на 12 мільйонів євро. Половину з цієї допомоги уже передали 10 українським організаціям, які займаються проблемами жителів українського Сходу. Активісти привезли людям не лише їжу та медикаменти, але й підлатали їхні домівки.

У 80 помешканнях мешканців Красногорівки, яка розташована в так званій "сірій зоні" на Донеччині між позиціями українських військових та проросійських бойовиків, за гроші, зібрані Ватиканом, фонд "Карітас Запоріжжя" встановив пічки-буржуйки і привіз місцевим жителям паливні брикети.

Два роки тому бойовики перебили газопровід між Красногорівкою та Мар'їнкою. З того часу ці два міста залишилися без газу і опалення. Тому пічка-буржуйка – найоптимальніший вихід для жителів багатоповерхівок.

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Волонтери возять допомогу і в інші міста та села "сірої зони". Такі населені пункти не контролює ані українська армія, ані окупанти. Тож зараз запорізька громада християн-баптистів збирає великі пакети харчів, куплених завдяки допомозі Ватикану.

Українські організації в рамках акції "Папа для України" отримають шість мільйонів євро. За ці гроші реалізують 20 великих і майже 40 малих проектів. Вони запрацюють після новорічних свят. Організатори акції пообіцяли, що вся допомога від Папи дійде до адресатів, і жителі Донбасу відчують її у наступному році.

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