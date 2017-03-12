На Донбасі "ополчення" вже не лишилось, – гучна заява екс-ватажка терористів

Так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Донбасі вже не лишилось так званих "добровольців-ополченців".
Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рой-ТВ", інформує 62.ua.
За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.
"Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати", – заявив колишній терорист.
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