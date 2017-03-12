На Донбасі "ополчення" вже не лишилось, – гучна заява екс-ватажка терористів

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рой-ТВ", інформує 62.ua.

За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.

"Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати", – заявив колишній терорист.

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