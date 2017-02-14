На Донбасі триває етноцид українців, — Снєгирьов

На думку лідера громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, на окупованих територіях Донбасу фактично винищується українська етнічність. При цьому українська влада цей факт не помічає.

Таку думку Снєгирьов озвучив в інтерв'ю сайту "24".

За словами експерта, нам нав'язують ту думку всередині країни, що можна домовлятися не з лідерами бойовиків, а з "народом Донбасу", який хоч і має іншу думку, але до якого ми маємо прислухатися.

Снєгирьов нагадав, що свого часу заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що з 1,6 мільйона біженців, які виїхали на велику Україну, лише 25% мають намір повернутися назад. Виникає питання – чому 1 мільйон 200 тисяч людей не хочуть повернутися на історичну батьківщину?

Тому що це етнічні українці. Які навіть за умов ефективного контролю – з боку чи росіян, чи Києва – не повернуться. Бо розуміють, що їх там виріжуть. Саме як носіїв української культури і етносу. Там іде етноцид, про що ми соромимося говорити. Там знищується все українське,

– наголосив Снєгирьов.

"І з ким ми маємо там домовлятися? Зі стовідсотково промитими російськими мізками, які нам знову кричатимуть "услышьте Донбас"? Навіщо нам знову потрібна ця болячка, яку ми всі роки Незалежності тягнули на своїй шиї?" – додав активіст.

На його переконання, зараз руба стоїть питання: або збереження територій – і ми знову тягнутимемо "ярмо", яке хилитиме нас донизу і ніколи не дасть піднятися з колін. Або йде питання збереження етнічної самоідентифікації, збереження нації.

Детальніше про настрої тимчасово окупованого Донбасу читайте у інтерв'ю: Снєгирьов: Чому я маю переживати за тих, хто віджав моє житло і ходить у моїй білизні?