Нардеп від БПП зустрівся у Відні з міністром-втікачем часів Януковича, – журналіст

Народний депутат від БПП Ігор Кононенко таємно зустрівся з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським. Їх помітили в ресторані в Відні.

Фото зустрічі опублікувала у соцмережі журналіст Ольга Василевська-Смаглюк.

"Ось вам фото, де він у компанії колишнього міністра екології "злочинного режиму" Миколи Злочевського. Справа була в ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці", – написала журналіст.

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Вона також нагадала, що у червні правоохоронці заарештували рахунки газодобувної компанії Злочевського. Однак зараз справа йде "до відновлення роботи фірми".

Вона додала, що спробувала зв'язатися з обома учасниками цієї зустрічі. Однак ні Кононенко, ні Злочевський поки не прокоментували інформацію.