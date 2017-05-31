Наступного тижня Литва розпочне будівництво стіни на кордоні з Росією

Наступного тижня Литва має намір почати будівництво паркану на кордоні з Росією, підготовчі роботи вже ведуться.

Паркан на ділянці протяжністю 46,6 кілометра, який йде уздовж держкордону Литви з Калінінградською областю РФ, трохи більше ніж за 1,3 мільйона євро встановить литовська компанія Gintreja, пише Delfi.

Роботи повинні бути завершені до 20 грудня цього року – огорожа буде зводитися не на всій протяжності 109-кілометрового держкордону Литви з Росією, що проходить по Німану, а в тих місцях, де кордон проходить по суші.

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На відрізках вздовж кордону з Калінінградською областю буде побудований металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням. На всій протяжності 109-кілометрового кордону вздовж Німану прикордонна служба Литви вже встановила технічні системи спостереження за кордоном.