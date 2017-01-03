Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити

Ми зібрали для вас найцікавіші спецпроекти сайту "24" за 2016 рік.

Проект, присвячений бійцям, які борються за незалежність та цілісність України, ризикуючи власним життям. Але не можуть відвоювати собі право лишитися на її території. Журналісти сайту "24" зібрали історії іноземних бійців АТО, яким не дають українського громадянства. Розповідь кожного особлива, у кожного свої мотиви участі у бойових діях і своє бачення війни.

Із формуванням нового уряду журналісти сайту "24" зібрали для вас ключову інформацію про всіх міністрів – і старих, і нових, і переформатованих, аби зрозуміти, хто ці люди і чи зможуть вони стати кращими за попередників.

Офіційні дані не завжди правдиві, а деякі міфи про радіацію існують досі. Щоб показати, чим стала для України аварія на ЧАЕС, сайт "24" поєднав для вас офіційні дані про аварію і розповідь командира взводу чорнобильської радіаційної розвідки Сергія Мирного, який все своє життя присвятив вивченню наслідків аварії, яку йому довелось ліквідовувати.

Українська історія Євробачення почалась у 2003 році. З того часу українські артисти здобули і перемогу, і неодноразово — місця у трійці кращих. Журналісти сайту "24" зібрали для вас всю інформацію про те, хто і як творив українську сторінку на цьому конкурсі.

Спецпроект, присвячений підрозділу, який зламає ваші уявлення про українських військових. Забудьте про силовиків, які з-за щитів кийками розганяють мітинги. Забудьте про солдатів, яких командування використовує як безкоштовну робочу силу. Забудьте про те, що піхота – це щось банальне і непрестижне. І подивіться на тих, з кого починається військова реформа – на Бригаду швидкого реагування Національної гвардії.

Проект сайту "24" до Дня Незалежності: 25 років самостійного шляху, 25 років досягнень і звершень. За ці 25 років у нас назбиралось багато моментів, якими варто пишатись і про які варто розповісти усьому світу. Пригадаймо разом найяскравіші із них!

Наприкінці серпня 2014 року українська армія пройшла через найтрагічнішу сторінку у своїй новітній історії. Іловайський котел забрав життя сотень бійців, десятки – опинилися у полоні. Основною причиною трагічних наслідків цих подій влада називає більш ніж десятикратну перевага ворога у техніці та живій силі. Сайт "24" зібрав для вас історії бійців батальйону "Донбас", які вийшли з Іловайського котла та відверто розповіли про те, що там відбувалося.

Національна поліція – одна з найефективніших реформ в Україні. Масова поява на вулицях дівчат-патрульних – один з найочевидніших показників того, що система дійсно змінюється. Ті офіцери патрульної поліції, які після роботи перетворюються на дівчат, не просто роблять селфі і прикрашають українські вулиці. Вони успішно справляються з тим, щоб правопорушень було якомога менше. Журналісти "24" майже рік стежили за роботою дівчат-копів у різних містах України, щоб зрозуміти, чому вони прийшли до правоохоронних органів та показати, як вони виконують свою роботу.

Проект сайту "24", присвячений особливому дню в історії Української держави.

Сьогодні, коли кожен має необмежений доступ до будь-якої інформації, кількість міфів та упереджень із будь-яких питань мала би бути значно меншою. На практиці чомусь виходить навпаки. Наприклад, досі є люди, які вірять, що ВІЛ-інфекцією можна заразитися через посуд або кашель. При тому, що лікування, яке отримують ВІЛ-інфіковані, практично унеможливлює поширення інфекції – навіть у разі незахищеного статевого акту, ризик зараження партнера знижується на 98%. Відтак, дискордантні пари (де один з партнерів ВІЛ-інфікований, а інший – ні), які мають здорових дітей вже не є рідкістю.

Родина Ісаєвих, яка два роки тому переїхала до Київської області, коли проросійські бойовики рушили на Маріуполь, власним прикладом руйнує всі існуючі стереотипи про ВІЛ. Батько Євген більше 20 років є ВІЛ-інфікованим, його дружина Світлана та рідні діти – здорові. Світлана та Євген стали чи не першими в Україні, хто всиновив дитину з ВІЛ-інфекцією. Сьогодні їхні діти разом навчаються, граються, обідають, словом, роблять все те, що і належить робити всім дітям. Двоє старших хлопців – 17-річні Юрій та Петро – вже завершують навчання і потроху починають планувати власне доросле життя. Сайту "24" хлопці розповіли, із якими найбезглуздішими стереотипами щодо власного статусу їм доводилося стикатися, розказали, як на них відреагували після переїзду та пояснили, чому всі діти однаково заслуговують на родину.