Найкращі традиції щедрування. Фольклорні гурти зворушливо заспівали в Києві

В музеї Івана Гончара у Києві Старий Новий рік відсвяткували за народними традиціями.

На свято з'їхалися фольклорні гурти та ватаги щедрувальників з різних куточків України.

Кожен з них показав, як щедрують у їхніх регіонах. За це щедрувальників обдаровували грошима та смаколиками.

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За традицією святкування Старого Нового року має бути веселим та "щедрим", щоб у родинах весь рік "щедрилося"

Більше дивіться у відеосюжеті Інни Єкімової.