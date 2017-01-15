Найкращі традиції щедрування. Фольклорні гурти зворушливо заспівали в Києві
12:23, сьогодні 152 Читать новость на русском
В музеї Івана Гончара у Києві Старий Новий рік відсвяткували за народними традиціями.
На свято з'їхалися фольклорні гурти та ватаги щедрувальників з різних куточків України.
Кожен з них показав, як щедрують у їхніх регіонах. За це щедрувальників обдаровували грошима та смаколиками.
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За традицією святкування Старого Нового року має бути веселим та "щедрим", щоб у родинах весь рік "щедрилося"
Більше дивіться у відеосюжеті Інни Єкімової.
Джерело: 24 Канал
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