02:11
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 23:00: Скандал в Раді через Найджела Брауна. Нафта в городі селян на Львівщині
Випуск новин
01:32, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Найєм пояснив, звідки взялися 100 мільйонів для застави Насірову

00:55, сьогодні 560 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / ТСН

Відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову суттєво допоміг батько його дружини Олександр Глімбовський, компанії якого за часів Януковича вигравали мільярдні тендери.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, дружина Романа Насірова не вносила всю суму застави, яка становить 100 мільйонів гривень, а допоміг їй у цьому тесть – кожен віддав по 50 мільйонів гривень.

Якщо ви пам'ятаєте, раніше підозрюваний повідомляв, що у нього немає коштів для внесення застави. Судячи з усього, решту суми вніс тесть, Олександр Глімбовський, власник корпорації "Альтіс-Холдинг" – другого за величиною підрядника ЄВРО-2012. З 2010 року компанії пана Глімбовського виграли державні тендери на загальну суму у 3,39 мільярда гривень,
– зауважив політик.

Читайте також: Застава Романа Насірова стала рекордною

Крім того, він підкреслив, що внесення застави, не означає, що Роман Насіров перебуватиме під домашнім арештом.

"Це практично є свободою, а застава – це всього лише гарантія виконання підозрюваним всіх покладених на нього зобов'язань. Наскільки я розумію, у цьому разі відсторонений голова ДФС зобов'язаний буде носити електронні наручники, за першої вимоги відвідувати детективів, прокурорів і слідчого суддю, не залишати без дозволу населений пункт, в якому він живе або зареєстрований, здати всі свої паспорти та найголовніше – не контактувати з іншими підозрюваними у справі, список яких нам невідомий, і незрозуміло, чи повідомили про нього самому Роману Насірову", – наголосив Найєм.

Читайте також: У НАБУ не виключають, що Насіров може втекти

Нагадаємо, увечері 16 березня Роман Насіров після внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень вийшов на волю. Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Мустафа Найєм Політика гроші
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 16 березня: об'єднання трьох партій та антикорупційний скандал
16 березня, 22:04 Головні новини 16 березня: об'єднання трьох партій та антикорупційний скандал
1054
Як повернеться до нас Крим?
16 березня, 21:57 Як повернеться до нас Крим?
Повернись живим 1292
Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
16 березня, 21:00 Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
Яніна Ткачук 1145
7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
16 березня, 20:30 7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
Настя Сукач 830
Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
16 березня, 20:00 Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
Інна Жолобович 11165
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
"Приватбанк" можуть об'єднати з державним банком "Ощадбанк"
 20 грудня 2016 , 14:45 1
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук