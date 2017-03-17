Найєм пояснив, звідки взялися 100 мільйонів для застави Насірову

Відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову суттєво допоміг батько його дружини Олександр Глімбовський, компанії якого за часів Януковича вигравали мільярдні тендери.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, дружина Романа Насірова не вносила всю суму застави, яка становить 100 мільйонів гривень, а допоміг їй у цьому тесть – кожен віддав по 50 мільйонів гривень.

Якщо ви пам'ятаєте, раніше підозрюваний повідомляв, що у нього немає коштів для внесення застави. Судячи з усього, решту суми вніс тесть, Олександр Глімбовський, власник корпорації "Альтіс-Холдинг" – другого за величиною підрядника ЄВРО-2012. З 2010 року компанії пана Глімбовського виграли державні тендери на загальну суму у 3,39 мільярда гривень,

– зауважив політик.

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Крім того, він підкреслив, що внесення застави, не означає, що Роман Насіров перебуватиме під домашнім арештом.

"Це практично є свободою, а застава – це всього лише гарантія виконання підозрюваним всіх покладених на нього зобов'язань. Наскільки я розумію, у цьому разі відсторонений голова ДФС зобов'язаний буде носити електронні наручники, за першої вимоги відвідувати детективів, прокурорів і слідчого суддю, не залишати без дозволу населений пункт, в якому він живе або зареєстрований, здати всі свої паспорти та найголовніше – не контактувати з іншими підозрюваними у справі, список яких нам невідомий, і незрозуміло, чи повідомили про нього самому Роману Насірову", – наголосив Найєм.

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