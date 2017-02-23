Назвали ім’я замовника викрадення Гончаренка

В Одесі викрили кримінальну сепаратистську групу, яка причетна до викрадення нардепа Олексія Гончаренка.

Про це розповіли начальник управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков і прокурор Одеської області Олег Жученко.

Вони пояснили, що помститися Гончаренку хотіли за громадянина на прізвище Кушнарьов.

Батько Кушнарьова є депутатом Лиманської районної ради і саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, а фактично він з двома своїми спільниками виїхав на місце і мав наносити депутату тілесні ушкодження,

– сказали правоохоронці.

Вони зазначили, що злочину вдалося уникнути.

Нагадаємо, 23 лютого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі в Одеській області. Згодом стало відомо, що українським спецслужбам вдалось врятувати Гончаренка.