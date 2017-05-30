НБУ може продати "Промінвестбанк" Коломойському, – ЗМІ

За результатами журналістського розслідування з'ясувалося, що претендент на покупку російських активів ПІБ Павло Фукс може діяти в інтересах колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

Про це свідчать його тісні бізнес-зв'язки з одіозним олігархом. Про це пише видання "Апостроф".

У 2000 році одіозний "Беня" разом з Фуксом, при безпосередній участі голови Харківської обласної ради Кернеса, зробили рейдерське захоплення найбільшого в Європі підприємства з виробництва цементу ВАТ "Балцем". Після рейдерського захоплення, за усною домовленістю, Коломойський віддав 25% контролю над "Балцем" Кернесу, решту поділив з Фуксом.

За останні два роки структурами Павла Фукса викуплені фірми ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія" (власник теплоелектроцентралі "Есхар"), а також ТОВ "Голден Деррік" і ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", що спеціалізуються на видобутку вуглеводнів. Частки в "Голден Деррік" і "Укрнафтобурінні" структури Фукса викуповували у колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Але у цих компаній є ще одна об'єднуюча ланка – вони обидві причетні до розробки Сахалінського газового родовища в Харківській області. У однієї тільки "Укрнафтобуріння" річний дохід перевищує 2 млрд грн. І весь цей фінансовий потік проходив і проходить знову ж через "Приватбанк", в якому відкриті основні банківські рахунки ПрАТ.

І ще примітна деталь. Вже багато років Фукса часто помічають в женевському офісі Коломойського. Більш того, він неодноразово був помічений на відпочинку з Ігорем Валерійовичем, що, погодьтеся, більш ніж наочно демонструє тісноту зв'язку двох різновеликих, але об'єднаних спільними діловими інтересами, фігурантів,

– пише видання.

На думку журналістів Коломойському потрібний "Промінвест" перш за все для повернення статус-кво в українському діловому і політичному житті. За розгалуженістю мережі ПІБ не поступається "Привату". Більш того, в кредитних заставах російських банків, в тому числі і "Промінвестбанку" є і активи стратегічних державних підприємств України. Таким чином, держава не буде зацікавлена в банкрутстві фінустанови. Але буде змушена виділяти чергові мільярди бюджетних гривень в якості рефінансування, яке, за прикладом того ж "Привату", можна спокійно вивести в який-небудь офшор. Простіше кажучи, придбання ПІБу знову дає в руки Коломойському всі козирі.

"При покупці ПІБу доведеться пред'явити Нацбанку фінанси – той самий чіткий індикатор "чистого капіталу", що є в наявності у претендентів. Такий капітал є у Коломойського і являє собою гроші від виведеного рефінансування "Привату" Нацбанком. І ці кошти, судячи з усього, він готовий вкласти в "Промінвест" заради наступної порції державного фінансування", – пише "Апостроф".

У свою чергу у Фукса і його бізнес-партнера, який курирує будівельну держкорпорацію "Укрбуд" Максима Микитася немає достатньої готівки.

"Справи Фукса в Росії пішли вкрай невдало і загрожують повним банкрутством за позовом ряду російських фінансових структур. Простіше кажучи, співвідношення ціни і якості на "Промінвест" у Фукса немає. Втім, і Микитась без вільної готівки. Гроші крутяться в численних будовах "Укрбуд", які, до того ж, раз у раз потрапляють в епіцентр гучних будівельних скандалів", – резюмує видання.

Видання задається питанням, як до намірів Коломойського поставиться "постгонтаревскій" Нацбанк, якому і так ще дуже довго доведеться відмиватися від наслідків "приватівських" історій?