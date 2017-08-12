Не доїхали на море: жахлива ДТП сталась під Херсоном – серед загиблих дитина

Поблизу міста Олешки, що неподалік від Херсона, сталась жахлива аварія, у якій загинули одразу 4 людини.

ДТП трапилась на об'їзній дорозі міста.

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Як інформує місцеве видання Kherson.net, автомобіль Peugeot їхав із Херсона у Залізний Порт, проте раптово виїхав на зустрічну смугу, де буквально лоб в лоб зіткнувся з джипом Toyota Land Cruiser.

Жінка, яка перебувала за кермом легковика, загинула на місці. Не вдалось врятувати і 5-річного хлопця, який разом з нею перебував у салоні Peugeot.





Смертельна ДТП сталась під Херсоном

Пізніше стало відомо, що, крім водія і дитини, від отриманих травм померли ще двоє пасажирів цієї машини: один помер в кареті швидкої дорогою до лікарні, інший – на операційному столі.