20:09
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Позачергове засідання через КНДР. Смертельний буревій у Польщі
Випуск новин
17:44, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не доїхали на море: жахлива ДТП сталась під Херсоном – серед загиблих дитина

19:12, сьогодні 1760 Читать новость на русском
Жахлива ДТП сталась біля Херсона
Жахлива ДТП сталась біля Херсона / Kherson.net

Поблизу міста Олешки, що неподалік від Херсона, сталась жахлива аварія, у якій загинули одразу 4 людини.

ДТП трапилась на об'їзній дорозі міста.

Дивіться також: Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні

Як інформує місцеве видання Kherson.net, автомобіль Peugeot їхав із Херсона у Залізний Порт, проте раптово виїхав на зустрічну смугу, де буквально лоб в лоб зіткнувся з джипом Toyota Land Cruiser.

Жінка, яка перебувала за кермом легковика, загинула на місці. Не вдалось врятувати і 5-річного хлопця, який разом з нею перебував у салоні Peugeot.

Жінка-водій і 5-річний хлопець загинули на місці

Смертельна ДТП сталась під Херсоном

Пізніше стало відомо, що, крім водія і дитини, від отриманих травм померли ще двоє пасажирів цієї машини: один помер в кареті швидкої дорогою до лікарні, інший – на операційному столі.

Теги: Новини України Херсон Жертви Аварії та ДТП
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Учасники Маршу рівності отримують погрози: сайт руху ЛГБТ зламано
 17 червня , 19:50
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
У Києві стартував найяскравіший фестиваль літа: з'явилось відео
 сьогодні , 19:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук