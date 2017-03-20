Не тільки чоловіча справа: як готують тих, хто іде на війну

Журналістка 24 Каналу зважилась взяти участь у справжніх військових навчаннях, аби показати, як готують тих, хто згодом піде на фронт.

Через польовий вишкіл 199-го навчального центру Високомобільних десантних військ пройшли сотні майбутніх бійців АТО. Та сюрпризом стало те, що наставниця центру – жінка. ЇЇ звуть Маруся Звіробій. Колишня підприємиця після Майдану записалася у добровольчий батальйон і згодом уклала контракт. Їй вдається те, що у війську на вагу золота – створити команду.

Читайте також: Жива легенда. Допоможіть українському бійцеві, який був тяжко поранений в АТО

У групі – 18 журналістів-добровольців. Військові одразу попередили, що на добу про комфорт краще забути. Бо вимоги до "експериментаторів" будуть, як до справжніх солдат.

Індивідуальний захист на навчаннях обов'язковий. Журналістам роздали каски і бронежилети, поділили на три відділення і відправили на навчальні точки. Перше завдання – розібрати і зібрати автомат. Наступний крок – прицільна стрільба бойовими набоями.

Чи вдалося журналістці за один день із журналістки перекваліфікуватися у солдатку – дивіться у сюжеті.