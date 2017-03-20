12:30
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 10:00: Офіс патрульної поліції обстріляли із гранатомета. Доба у зоні АТО
Випуск новин
10:54, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Не тільки чоловіча справа: як готують тих, хто іде на війну

11:20, сьогодні 213 Читать новость на русском

Журналістка 24 Каналу зважилась взяти участь у справжніх військових навчаннях, аби показати, як готують тих, хто згодом піде на фронт.

Через польовий вишкіл 199-го навчального центру Високомобільних десантних військ пройшли сотні майбутніх бійців АТО. Та сюрпризом стало те, що наставниця центру – жінка. ЇЇ звуть Маруся Звіробій. Колишня підприємиця після Майдану записалася у добровольчий батальйон і згодом уклала контракт. Їй вдається те, що у війську на вагу золота – створити команду.

Читайте також: Жива легенда. Допоможіть українському бійцеві, який був тяжко поранений в АТО

У групі – 18 журналістів-добровольців. Військові одразу попередили, що на добу про комфорт краще забути. Бо вимоги до "експериментаторів" будуть, як до справжніх солдат.

Індивідуальний захист на навчаннях обов'язковий. Журналістам роздали каски і бронежилети, поділили на три відділення і відправили на навчальні точки. Перше завдання – розібрати і зібрати автомат. Наступний крок – прицільна стрільба бойовими набоями.

Чи вдалося журналістці за один день із журналістки перекваліфікуватися у солдатку – дивіться у сюжеті.

Автор: Юлія Жукова
Теги: Україна АТО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Я из Луганска, и я против торговли с РФ
сьогодні, 11:52 Я из Луганска, и я против торговли с РФ
Семен Кабакаєв 540
Как воспитывать ребенка, или Зачем вообще нужна школа?
сьогодні, 10:02 Как воспитывать ребенка, или Зачем вообще нужна школа?
Володимир Співаковський 707
МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки
сьогодні, 09:30 МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки
2899
Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
сьогодні, 08:31 Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
Злой Одессит 3119
Розіп’ясти Насірова, замурувати
19 березня, 23:01 Розіп’ясти Насірова, замурувати "Сбербанк" та обібрати Ахметова: головне за тиждень
Наталія Косякова 995
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Розенко назвав умови, за яких зростуть пенсії
24 лютого , 20:22
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП
 10 березня , 11:26
Ми повинні вийти на показник інфляції близько 5% річної, – Порошенко
 сьогодні , 11:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук