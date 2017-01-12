Не тільки "Дождь": в Україні заборонили ще один російськомовний канал

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на 3 місяці заборонила трансляцію каналу "Телеклуб".
Причиною такого кроку стало те, що в ефірі мовника транслювалися заборонені українським законодавством фільми російського виробництва, передає "Телекритика".
Зазначається, що за цей час Нацрада повинна звернутися до ліцензіата, який зареєстровано у Німеччині, та повідомити про своє рішення.
Окрім того, представники регулятора додали, що провайдери повинні упродовж місяця замінити іншим каналом російський "Дождь".
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Нацрада заборонила в Україні трансляцію російського інформаційного телеканалу "Дождь". У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.
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