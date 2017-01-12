Не тільки "Дождь": в Україні заборонили ще один російськомовний канал

Російської пропаганди в українському ефірі стане менше / Соцмережі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на 3 місяці заборонила трансляцію каналу "Телеклуб".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter