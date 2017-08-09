Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні

Майже щодня у стрічці новин з'являється інформація про моторошні дорожньо-транспортні пригоди, які забирають життя пересічних українців. Сухі цифри говорять: лише у першому півріччі 2017 року на дорогах України загинуло 1377 осіб.

Про це свідчать дані Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Загалом кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні у першій половині 2017 року зросла на 6,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016-го – до 76,6 тисяч. Щоправда, кількість ДТП з постраждалими зменшилась на три відсотки – загалом у 2017 році майже кожна сьома аварія закінчувалась травмами або й фатально.

Що цікаво: якщо за загальною кількістю ДТП очікувано "лідирує" Київ, випереджаючи Одеську область втричі, то за кількість ДТП з постраждалими попереду Львівська область – загалом за півроку кожна п'ята аварія закінчується для когось із учасників руху візитом до лікарні.



Статистика ДТП у 2017 році

Як і у минулому році, головною причиною ДТП з постраждалими є перевищення швидкісного режиму (2155 випадків), щоправда, кількість таких випадків скоротилась на 9,5%. Натомість на 20% та 16% відповідно зросла кількість "травматичних" аварій, спричинених порушенням правил маневрування та порушень правил проїзду перехресть.

До слова, у першому півріччі 2017 на 56,5% скоротилась кількість ДТП із постраждалими, скоєних у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння – 528 випадків.



Кількість ДТП з постраждалими "через чарку" зменшилась на 56%

"Лідерство" серед автомобільних доріг України за кількістю ДТП з постраждалими продовжує утримувати траса М-06 Київ - Чоп – за півроку тут сталось 345 таких дорожньо-транспортних пригод. Обережними також варто бути на трасах Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Київ - Харків - Довжанський.



Найаварійніші траси

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