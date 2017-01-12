Негода не відступає: в Херсоні обмежили в'їзд автомобілів

Починаючи з півночі 12 січня був закритий в'їзд для великовагового транспорту в Херсон у зв'язку зі складними погодними умовами.

На момент обмеження визначені місця відстою транспорту: на в'їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу Данон, на шосе В'ячеслава Чорновола, в районі винзаводу та в'їзду в село Комишани, повідомляється на сайті Херсонської міськради. "Не допускається в'їзд у місто великовантажного вантажного транспорту та його обслуговування поза диспетчерського контролю. Підвіз товарів до торговельних об'єктів повинен здійснюватися транспортом малої вантажопідйомності" – повідомляє сайт міськради. Читайте також: Вітряно та зі снігом: синоптики розповіли, якою буде погода у четвер

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