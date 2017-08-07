Незалежність від України: Росія вводить у дію нову залізницю

Залізницю, яку було побудовано в обхід території України, а саме у російських Воронезькій і Ростовській областях, здано в експлуатацію.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела.

"Робітничий рух на ділянці Журавка – Міллерово відкрито. Таким чином, можна сказати, що почалася експлуатація цієї двухпутної електрифікованої залізниці, яка будувалася в обхід сусідньої України", – зауважив співрозмовник ресурсу.

Читайте також: А це що? – дитину шокували потяги до Москви з України

Крім того, він зауважив, що "інтенсифікація руху на гілці буде наростати, відповідні плани реалізуються міністерством транспорту, "Російською залізницею" (РЖД – "24") та іншими профільними структурами".

Зауважимо, що рішення про будівництво цієї залізничної ділянки в обхід України для поїздів, які прямують з центральних районів Росії у південні регіони, було ухвалено в 2015 році.

Раніше міністр транспорту РФ Максим Соколов заявляв, що ділянка Журавка – Міллерово забезпечить Росії незалежність від проходження кордону сусідньої України.

Додамо, що у 2014 році вартість будівництва такої залізниці оцінювали у 45-60 мільярдів рублів.