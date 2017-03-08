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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Nike випустить колекцію спортивних хіджабів: з'явились фото

14:18, сьогодні 431 Читать новость на русском
Спортивні хіджаби
Спортивні хіджаби / boredpanda.com

Відомий бренд спортивного одягу Nike готує колекцію одягу для мусульманок в хіджабах.

Нова лінія матиме назву Nike Pro Hijab. Відомо, що над спортивним хіджабом компанія працювала близько року.

На їх створення їх надихнули відомі атлети, які виступають в хіджабах. Також компанію вразила історія важкоатлетки Амни Аль Хаддад з ОАЕ. Вона відвідала лабораторію Nike та допомогла їм розробити максимально комфортний спортивний хіджаб, зберігши традиційну форму звичайної хустки.

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Спортивні хіджаби планують випустити не раніше весни 2018 року.

Теги: LifeStyle мода
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