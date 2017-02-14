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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Німецький журналіст сумнівається у райдужному майбутньому для Путіна

00:30, сьогодні 1897 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Перспективи президента Росії Володимира Путіна виглядають не надто райдужно, оскільки сьогоднішня економічна ситуація в країні є близькою до застою.

Про це йдеться у матеріалі "Ніхто не знає, на що дійсно здатні Путін або Ердоган" німецького журналіста Едуарда Штайнера.

"Поки не буде конкуренції у російському політикумі, Путіна доведеться оцінювати відповідно до того, що підлягає вимірюванню. І, крім завоювання території в Криму і зростання впливу на Близькому Сході, таким критерієм також буде економіка", – наголошує автор.

За його словами, у такому разі тут все виглядає не так райдужно для Путіна.

Дворічна рецесія позаду, але сьогоднішнє, близьке до застою, зростання вдасться повернути до рівня 2014 року лише до 2019-2020 років, повідомляють у Міністерстві економіки. За даними Міжнародного валютного фонду, протягом десяти років з 2007 року світова економіка зросла на 38%, тим часом російська економіка – тільки на 16%, підрахувала газета "Ведомости". Це відрізняється від початку нового тисячоліття, коли економіка Росії зростала в півтора рази швидше, ніж світова. Але останні кілька років опір реформам знищив ці успіхи, і борги не скоротилися,
– зауважив Штайнер.

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Теги: Політика Володимир Путін журналісти Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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