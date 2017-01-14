Низка конгресменів оголосила про бойкот інавгурації Трампа: все через Росію

Щонайменше вісім членів американського Конгресу заявили, що ігноруватимуть церемонію інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.

Серед причин такого рішення конгресмени називають зокрема ймовірність втручання Росії у вибори у США, інформує "Радіо Свобода".

"Я не бачу цього обраного президента законним президентом", – заявив член Палати представників, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс у програмі телеканалу NBC "Зустріч з пресою".

За словами Льюїса, своїм втручанням Росія мала на меті знищити кандидатуру Гілларі Клінтон і їй це вдалось.

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Гадаю, що росіяни брали участь у наданні допомоги в обранні цієї людини. І вони допомогли знищити кандидатуру Гілларі Клінтон,

– наголосив конгресмен.

Решта законодавців, які оголосили про свої плани бойкотувати інавгурацію новообраного президента, серед причин свого демаршу також назвали неповагу Трампа до жінок, меншин та іноземців.

Нагадаємо, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.