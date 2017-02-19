Обіцяне на Майдані буде виконано, але не все і не відразу, – політолог

Нова влада після Майдану високо підняла планку очікувань. Тому зараз, навіть якщо влада і буде виконувати свої обіцянки, українці насторожено оцінюватимуть її роботу. Ще однією проблемою нашої країни є те, що влада не змогла – або не захотіла – побороти корупцію на найвищому рівні.

Про це в коментарі сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Зокрема, як зазначає Давидюк, влада оголосила про боротьбу з корупцією, створено нові органи і ухвалені закони, але політичної волі немає, адже кожен на найвищих щаблях влади розуміє, що в кінці слідства можна вийти на самого себе.

За словами політолога, реформи є, але більшість з них не доведені до кінця. Тому багато здобутків, які вже є чи ще будуть, українці не оцінять. Ці результати не дадуть того електорального ефекту, на який розраховує влада. Хоча чимало з того, що було обіцяно на Майдані, буде виконано, але не все і не одразу.

Безвізовий режим буде, але не одразу. Економічна співпраця з ЄС буде, але пізніше. Дуже багато речей або недовиконані, або сталися не тоді, коли на них чекали. Якби безвізовий режим ми отримали в 2014 році, сьогодні б мали десятки дешевих авіаліній і українці в Париж і Лондон могли б літати за 5-10 євро. Населення злиться. Якщо безвізовий режим ми отримаємо влітку, то політичних бонусів для Порошенка чи Яценюка з Гройсманом не буде. Українці вже перегоріли,

– переконаний політолог.

Крім того, підкреслює Давидюк, за цей час з банди Януковича ніхто не сів за грати. Хоча за три роки можна було довести до суду справу.

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"Здається, навіть нацистів судили швидше. Багато утікачів-чиновників сьогодні – власники ЗМІ в Україні, вкладають у політичні партії, розвивають бізнес. Їм нічого не загрожує і взагалі на наступних виборах вони ще й балотуватимуться", – зауважує експерт.

Нагадаємо, 18-20 лютого в Україні відзначають третю річницю Революції Гідності. Тим часом Російська Федерація надала громадянство 12 екс-"беркутівцям", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів під час Революції Гідності.