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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Одіозний Ф'юрі показав, як готується до повернення на ринг

18:09, сьогодні 506 Читать новость на русском
Боксер Тайсон Ф'юрі
Боксер Тайсон Ф'юрі / Getty Images

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі через тривалу депресію суттєвого погладшав. Проте боксер вже приступив до інтенсивних тренувань.

Як написав боксер в Twitter'і, зайві кілограми не позначаться на його карєрі. Адже він неодноразову скидав вагу.

Якщо говорити про те, що я товстий, то так, я зараз важу 350 фунтів (158.7 кг, – "24"), але схуднення ніколи не було для мене проблемою,
– йдеться у повідомленні.

Також боксер похвалився і першою пробіжкою. До слова, на момент останнього бою, де він зустрівся на рингу з Володимиром Кличком, британець важив 111, 8 кг.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі нещодавно анонсував повернення у бокс. Боксер навіть назвав дату свого наступного бою – 13 травня. І наразі Ф'юрі шукає суперника. Щоправда, промоутери скандального боксера його заяву про повернення поки не прокоментували.

Теги: Бокс
Джерело: 24 Канал
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