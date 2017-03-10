Одіозний Ф'юрі показав, як готується до повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі через тривалу депресію суттєвого погладшав. Проте боксер вже приступив до інтенсивних тренувань.
Як написав боксер в Twitter'і, зайві кілограми не позначаться на його карєрі. Адже він неодноразову скидав вагу.
Якщо говорити про те, що я товстий, то так, я зараз важу 350 фунтів (158.7 кг, – "24"), але схуднення ніколи не було для мене проблемою,
– йдеться у повідомленні.
Також боксер похвалився і першою пробіжкою. До слова, на момент останнього бою, де він зустрівся на рингу з Володимиром Кличком, британець важив 111, 8 кг.
Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі нещодавно анонсував повернення у бокс. Боксер навіть назвав дату свого наступного бою – 13 травня. І наразі Ф'юрі шукає суперника. Щоправда, промоутери скандального боксера його заяву про повернення поки не прокоментували.