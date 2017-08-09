Олександр Кривошапко вперше стане батьком: зворушливі фото

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Український співак та фіналіст шоу "Х-фактор" Олександр Кривошапко поділився з фанатами новиною про те, що він та його дружина чекають на народження їхньої першої дитини.
25-річний Олександр сповістив своїм шанувальникам у Instagram радісну звістку.
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Ось якось так. Тільки прошу, будь ласка, давайте без зайвих запитань. Просто порадійте разом з нами,
– прокоментував радісну подію артист.
Шанувальники співака здогадуються, хто зміг би народити Олександру первістка, адже співак не спішить розсекречувати ім'я коханлї. На їхню думку, це може бути модель Марина Кінскі.
Марина Кінскі