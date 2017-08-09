Олександр Кривошапко вперше стане батьком: зворушливі фото

Український співак та фіналіст шоу "Х-фактор" Олександр Кривошапко поділився з фанатами новиною про те, що він та його дружина чекають на народження їхньої першої дитини.

25-річний Олександр сповістив своїм шанувальникам у Instagram радісну звістку.

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Ось якось так. Тільки прошу, будь ласка, давайте без зайвих запитань. Просто порадійте разом з нами,

– прокоментував радісну подію артист.

Вот как-то так :) только прошу , пожалуйста, давайте без лишних вопросов . Просто порадуйтесь вместе с нами Допис, поширений Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko) Сер 9, 2017 о 12:50 PDT

553. Спустя многое Допис, поширений Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko) Лип 8, 2017 о 9:44 PDT

Шанувальники співака здогадуються, хто зміг би народити Олександру первістка, адже співак не спішить розсекречувати ім'я коханлї. На їхню думку, це може бути модель Марина Кінскі.



Марина Кінскі