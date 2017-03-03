Омелян розповів, коли українці почнуть літати у будь-яку точку світу за 30-40 євро

Міністерство інфраструктури веде переговори з європейським лоукостом.

Про це повідомив глава відомства Володимир Омелян у інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Я сподіваюся, що з осені, коли ми завершимо успішно переговори, це буквально ще місяць-другий, і європейський low cost зайде в Україну, ціни будуть від 30-40 євро. Українці зможуть вибирати ті маршрути, які їм подобаються", – зазначив міністр.

Омелян додав, що Міністерству інфраструктури вже вдалося досягнути домовленостей з усіма учасниками ринку. Також домовленостей успішно досягнуто з монополістами українського авіаринку.

І це добре, тому що за рахунок цього ми маємо кращу якість, ми маємо дешевші ціни, і більше громадян України зможе літати,

– зазначив Омелян.

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