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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Оприлюднили скандальні факти з минулого Надії Савченко

11:22, сьогодні 11517 Читать новость на русском
Надія Савченко у військовій формі
Надія Савченко у військовій формі / Фото з відкритих джерел

Під час служби у миротворчому контингенті в Іраку Надія Савченко прославилася низкою скандалів, і була комісована з лав Збройних сил України у зв'язку з психічними розладами.

Про це в ефірі skrypin.ua розповів екс-радник міністра оборони України Олександр Данилюк з посиланням на розповіді товаришів Надії по службі.

Як розповів Данилюк, екс-командир батальйону 95-ої аеромобільної бригади, під командуванням якого була Надія Савченко, під час миротворчої місії в Іраку, називав її "суцільною проблемою". Екс-радник міністра переказав розповідь офіцера про святкування екс-військовослужбовця 8 березня в Іраці.

За його словами, вона напилася, потім сказала: "Ви мене вітаєте з 8 березня, а я не жінка – я солдат". Потім вона втекла невідомо куди, дзвонила своїй сестрі Вірі і говорила, що її захопили арабські терористи і вимагають вивести український контингент. Після цього її знайшли п'яною і привезли назад,
– переказав давню історію Данилюк.

За його словами, цю історію підтвердили "серйозні люди" з Головного управління розвідки Міноборони, які були свідками інциденту з п'яною Надією.

Після інциденту вже тверезу Савченко запитали – що ж тоді насправді сталось. На що вона відповіла, що арабські терористи викрали її сестру Віру і вимагали, аби Україна вивела війська з Іраку.

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Оскільки забрати у неї зброю не мали права, тому що вона військовослужбовець, після цього інциденту прийняли рішення спиляти бойок (деталь на автоматі, – "24") на автоматі Савченко.

За словами Олександра Данилюка, військові по службі стверджують, що після того інциденту Надію Савченко було комісовано з ЗСУ у зв'язку з неповною службовою невідповідністю, оскільки мала певні психічні розлади.

"Це інформація, яку я не перевіряв, але чув від стількох людей, що не міг не поділитися", – додав Данилюк.

Довідка: Бойок – деталь автомата. Бойок б'є по капсулі з порохом у патроні – під тиском газу, який виділяється, куля вилітає з автомата.

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР".

В СБУ вже заявили, що планують провести допит Надії Савченко щодо поїздки в окупований Донецьк.

Теги: Україна Політика Надія Савченко алкоголь Збройні Сили України Скандал
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