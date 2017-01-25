ПАРЄ ухвалила резолюцію українського депутата

Прізвища Романа Сущенка, а також режисера Олега Сенцова знову прозвучали на Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Там ухвалили резолюцію про захист журналістів авторства українського депутата Володимира Ар'єва.



За документ проголосували 110 депутатів, проти – 15 і дев'ятеро утримались. Резолюція закликає Росію звільнити політвязнів і зняти обвинувачення з кримських журналістів, яким закидають сепаратизм.

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Водночас владу Польщі, Білорусі та низки інших країн критикують за наступ на свободу слова. До України таких претензій немає.

Нагадаємо, одним з віце-президентів ПАРЄ став український депутат Георгій Логвинський.