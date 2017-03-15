Переворот чи вистава: як відреагували народні депутати на виступ поліцейських в Раді

Менш ніж через годину після початку ранкового засідання Верховної Ради 15 березня віце-спікера ВР Оксана Сироїд оголосила про його закриття.

Оскільки в зал засідань увійшли чотири людини в камуфляжній формі і попрямували до трибуни. Згодом стало відомо, що це поліцейські Донеччини, які розповіли подробиці конфлікту між нардепом Володимиром Парасюком та поліцейськими.

Політики по-різному відреагували на появу правоохоронців у сесійній залі. Одні назвали це "репетицією перевороту", "виставою" та навіть "небезпечним прецедентом". А дехто, навпаки, вважає, що поліцейські мали повне право виступати в Раді.

Читайте також: В Раді прокоментували конфлікт між Парасюком та поліцейськими

«Самопоміч»: Введення в залу Верховної Ради підлеглих Міністра внутрішніх справ – це руйнування демократії https://t.co/ae92jzq6mh — Об'єднання Самопоміч (@SamopomichUA) 15 марта 2017 г.

Через закриття сесії депутати "Народного фронту" заявили, що будуть ініціювати відставку віце-спікера парламенту Оксани Сироїд.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.



Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.



Петро Порошенко в свою чергу таку поведінку нардепа назвав ганебною та пообіцяв, що правоохоронці будуть затримувати усіх "озброєних гастролерів", які спробують проїхати у прифронтову зону.