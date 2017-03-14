Під СБУ у Вінниці палять шини: вимагають звільнити затриманих блокувальників

На знак протесту проти затримання учасників блокади торгівлі з окупантами активісти прийшли з пікетом під будівлю обласного управління СБУ у Вінниці.

Про це пише "Укрінформ".

Активісти кажуть, що збираються пікетувати СБУ, доки не відпустять затриманих учасників блокади.

Ми вважаємо неприпустимим застосування будь-яких силових дій до учасників блокади, тим більше – затримання патріотів. Тому вийшли на пікет і стоятимемо тут, доки не переконаємось, що хлопців відпустили. Вже є близько 200 осіб і люди підходять,

– розповів громадський активіст Анатолій Банах.

Пікетувальники кажуть, що їхня акція має винятково мирний характер.

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Під час пікету до активістів вийшов заступник начальника УСБУ у Вінницькій області і повідомив, що всіх затриманих учасників блокади відпустили. Проте, за інформацією самих пікетувальників, блокувальників досі не відпустили, а перевозять до Харкова.

"УНН" повідомляє, що під будівлею СБУ вже запалили шини.

Раніше ввечері 13 березня кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА і вимагають, щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.