Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої

Інформацію про можливу відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої в самому НБУ спростовують. Однак диму без вогню не буває. Чи є підстави для звільнення глави НБУ, і чим такий крок може закінчитись – в матеріалі сайту "24".

Підстав достатньо. Оцінка роботи – "3 з мінусом"

Валерію Гонтареву призначили на посаду в 2014 році одразу після обрання президентом Петра Порошенка. Хоча за законом глава НБУ – це незалежна фігура, яка має бути рівновіддаленою від політичних сил і політики як такої, Гонтарева – креатура Порошенка. Свого часу вона займалася угодами із залучення фінансування для розвитку бізнесу Roshen в Росії.

За три роки роботи на посту глави НБУ частіше було чути нарікання на діяльність Гонтаревої, аніж похвали на її адресу. Починаючи від політики "вільного плавання" курсу гривні, яка призвела до девальвації, і до методів ліквідації неплатоспроможних банків. Хоча багато експертів позитивно оцінили сам факт чистки банківської системи, яку ініціювала Гонтарева.



Гонтарева працювала на Порошенка

З іншого боку, методи ліквідації називали "грабіжницькими". На думку економічного експерта Андрія Новака, таким чином пограбували економічно активну частину українців – представників малого і середнього бізнесу або високооплачуваних спеціалістів, у яких на депозитах лежали суми понад 200 тисяч гривень. Тому, вважає Новак, так зване "оздоровлення", яке супроводжується виведенням капіталу за межі України їхніми власниками, – це елемент дуже швидкої, але величезної наживи.

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Політика щодо курсу гривні призвела до розквіту "чорного" валютного ринку, чого в Україні не спостерігалося ще з 90-х років. Це далеко не весь перелік претензій, тож підстав для відставки Гонтаревої більш, ніж достатньо.



Головна претензія – падіння гривні

Як зазначив у коментарі сайту екс-заступник глави НБУ Олександр Савченко, підстави для відставки топ-менеджерів держави у нашому суспільстві є у всіх. Економічний і фінансовий стан України, за його словами, незадовільний. При цьому, відзначає експерт, в Україні, на жаль, склалася така традиція, коли кожна наступна особа, яка очолює НБУ чи іншу важливу установу, працює гірше, аніж попередник.

Професійно, інколи і за морально-етичними якостями, кожен наступний державний топ-менеджер гірший. Призначають за лояльністю до боса або людину, яка схильна до не зовсім адекватних методів ведення державного менеджменту,

– зауважує Савченко.

Екс-заступник глави НБУ при цьому оцінює роботу Гонтаревою на "трійку з мінусом ", зазначаючи, що на початку формування нового правління Нацбанку з моменту відновлення незалежності України це була навіть не двійка, а одиниця.

Водночас, на думку економічного експерта Павла Кухти, за час управляння НБУ Гонтаревою розпочалися реальні інституціональні реформи. Ключовим лейтмотивом цих реформ, відзначає він, є значне зростання незалежності НБУ від політики.

Раніше Нацбанк був дуже залежний від політики. Наразі НБУ – незалежна інституція, що і закріплено законодавчо. Він повинен бути деполітизований. Це основа сучасних економік. Хтось з політиків намагався лобіювати свої неплатоспроможні банки, однак НБУ все одно їх ліквідував,

– говорить Кухта.

Павло Кухта також нагадує, що НБУ відійшов від практики часів Януковича, коли на регулятор чинили тиск політики. Зокрема, Нацбанк підтримував потрібні владі банки, друкував гроші за забаганками політиків і кредитував близькі до влади промислові підприємства. Утримання валютного курсу, за його словами, коштувало Україні зниженням золотовалютних резервів.

"За часів Януковича валютний курс утримували, оскільки на цьому і трималася їхня влада. При цьому вони завдали велику шкоду країні. "З’їли" всі валютні резерви НБУ, створили неплатоспроможну банківську систему. Дозволили зловживання в банківській системі, а коли це луснуло, з’ясувалося, що чимало грошей тодішні чиновники вкрали", – зазначає Кухта.

Політична кон’юнктура

Так чи інакше, до професійних якостей Гонтаревої є чимало претензій. До того ж, спеціаліст радше з інвестицій, аніж у банківській сфері. Навіть серед пропрезидентської фракції БПП є незадоволені її роботою. Як зазначив народний депутат Вадим Денисенко, Валерія Гонтарева – найгірший із голів НБУ, який не справився з жодною з поставлених задач.

Не уявляю, хто може бути гірше, ніж Гонтарева. Після того, як поклали 80 банків, оздоровлення системи не бачимо. Валютної дерегуляції не існує. Інвестори не йдуть, бо гроші завести зможуть, а вивести – ні,

– говорить Денисенко.



Проти дій голови НБУ на акції протесту неодноразово виходили українці

За словами Андрія Новака, відправити у відставку Гонтареву можуть аж ніяк не через її непрофесіоналізм.

Нинішня глава НБУ є людиною президента. Очевидно, що для нинішньої влади країни актуальним є питання самозбереження. Саме тому, прикриваючись війною, вони кажуть, що ніякі дострокові вибори нам не потрібні. Також їм необхідно відновити реальну коаліцію в парламенті. А значить, повернути фракції, які раніше звідти вийшли,

– зазначив експерт.

Як відзначає Андрій Новак, для збереження влади Порошенка просто необхідно пожертвувати Гонтаревою. До того ж, вважає експерт – усе, що було необхідно президенту, вона вже зробила.

"Гонтарева прийняла на себе всю критику і негатив. Тепер дуже зручно відправити її у відставку. Тим більше, це дозволить суспільству випустити так званий політичний пар", – зауважив Новак.

Те, що без політики не обійшлося, вважає і політичний експерт Іван Яковина. За його словами, наразі в парламенті відбувається певне об'єднання політсил навколо нової коаліції. Але, зазначає він, схоже, що ініціатори не знають – чим це закінчиться. Як відомо, Україна досі не отримала черговий транш МВФ, і Фонд відкладає це рішення. Цілком можливо, що в МВФ не задоволені Гонтаревою, і вона може стати розмінною монетою. Хоча, вважає Яковина, транш Україна може не отримати що з Гонтаревою, що без неї. У вирішенні цього питання багато що залежить від нової адміністрації Дональда Трампа, в якій зараз відбуваються активні перестановки, що може вплинути на МВФ.

З іншого боку, на думку Олександра Савченка, відправляти Гонтареву у відставку до отримання траншу недоцільно.

Кандидати на місце Гонтаревої: профани замість професіоналів?

За повідомленням ЗМІ, серед кандидатів на посаду глави НБУ – екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова правління націоналізованого "Приватбанку" Олександр Шлапак і третій президент України Віктор Ющенко. Яценюк уже встиг заявити, що не претендує на посаду голови Національного банку.

Я не збираюся ставати головою Національного банку. Я вважаю, що головою НБУ має бути повністю аполітична фігура,

– сказав Яценюк.

Втім, як зауважує Іван Яковина, до кандидатури Яценюка досить лояльно ставляться у Вашингтоні.

На думку Олександра Савченка, одна з проблем в Україні – як правило, на посаду назначають не фахівців, а профанів. І їм треба час, щоб вони щось зрозуміли – а якщо брати НБУ, то на те, щоб осягнути весь масштаб роботи, потрібно більше року.



Новим главою НБУ може стати Яценюк?

Яценюк, звісно, не новачок у банківській сфері, але для налагодження роботи всіх підрозділів потрібен час. На думку Андрія Новака, можлива відставка Гонтаревої на економічній ситуації в Україні не позначиться. Однак прогнозувати, хто стане наступним очільником НБУ, експерт вважає безглуздим, так як ніякої логіки при підборі кадрів на високі посади у нас немає.

На жаль, професіоналізм кандидата абсолютно не враховується. Дивляться виключно на кількість політичних квот. Особливо якщо говорити в контексті спроб зібрати нову стару коаліцію,

– наголосив економіст.

Справді – питання не в тому, що Гонтарева працює неефективно. Проблема (при умові, що вона напише заяву про відставку) – чи будуть голоси в парламенті, щоб призначити нового голову НБУ. Вадим Денисенко вважає, що у Верховній Раді немає голосів ні за відставку Гонтеревої, ні за призначення її наступника.

А фінансовий аналітик Сергій Фурса зазначає, що Порошенку доведеться підібрати таку кандидатуру, яка б пройшла погодження в парламенті і була б затверджена МВФ. Це, на його думку, протилежні завдання. На чому особливо наголошує Фурса: добровільно писати заяву про відставку в Гонтаревої немає підстав. Адже всю брудну роботу зроблено: очищення банківської системи завершено, період гострої девальвації пройдено, реформа самого регулятора фактично завершена.

Система реально перейшла в новий стан з більш жорсткими вимогами і іншим рівнем прозорості. Тобто новому голові регулятора не дістанеться ненависть окремих олігархів і широких народних мас. Приходь собі на чисте місце і починай валютну лібералізацію,

– написав він у своєму блозі "Новому времени".

Люди, вважає Фурса, полюблять такого голову НБУ. Тому, який сенс Гонтаревій іти у відставку, якщо зараз наступить період стабільності? З огляду на це, кандидатура Яценюка для Порошенка – більш, ніж неприйнятна. Сумнівно, що Петро Порошенко захоче власними руками підвищити рейтинги екс-прем’єра. Хіба що це буде взаємовигідна угода, адже "Народний фронт" і БПП сьогодні складають правлячу коаліцію.

Та питання ротації в НБУ вкотре показало, що глава Нацбанку – лише формально незалежна фігура. Насправді Нацбанк може, умовно кажучи, очолити будь-хто – головне, щоб ця особа була лояльною до влади. При цьому, як підкреслив Олександр Савченко, не можна запускати козла в город.

Адже посада голови НБУ вимагає видатних морально-етичних якостей. Ця людина сидить не на мішку з грошима, а сама створює гроші. І її ніхто не контролює,

– говорить Савченко.

Відсутність належного контролю, а також сумнівні методи призначення голови НБУ кожного разу призводять до того, що страждає фінансова система України, а ділки наживають собі мільйони, які виводять з держави. В результаті ошуканими залишаються мільйони звичайних громадян. По суті, в Україні так і немає політичної волі, щоб цю ситуацію змінити і змусити всіх працювати за правилами.

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